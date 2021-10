Wie hat sich das Ahrtal verändert in den vergangenen drei Monaten? Wie viel wurde durch die tödliche Flutwelle vom 14. und 15. Juli zerstört, wo gibt es Fortschritte – und vor allem: Wie geht es den Menschen im Ahrtal. Und was bewegt sie? Mit diesen Fragen im Gepäck radelte der Journalist Dieter Könnes von der Ahrquelle in Blankenheim bis zur Mündung bei Sinzig.