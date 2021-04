Das Land startet am kommenden Wochenende eine Sonderimpfaktion im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Es stünden derzeit 20.000 Impfdosen von Astrazeneca sowie 20.000 Impfdosen von Biontech zur Verfügung. „Wir wollen verimpfen, was wir an Bord haben“, sagte der Impfkoordinator des Landes, Staatssekretär Alexander Wilhelm. Die Termine würden aus dem Terminpool des Landes unter den bereits registrierten Personen vergeben, die Menschen vor allem per E-Mail benachrichtigt.