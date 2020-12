Rheinland-Pfalz

Jeder vierte Corona-Tote in Rheinland-Pfalz lebte in einem Altenheim. Seit Beginn der Pandemie starben im Land 1137 Menschen, die nachweislich mit dem Coronavirus infiziert waren. Etwas mehr als 25 Prozent dieser Fälle lassen sich auf Pflegeeinrichtungen zurückführen – und das, obwohl nur 1 Prozent der Rheinland-Pfälzer in solchen Einrichtungen lebt. Allerdings: Die Maßnahmen der Landesregierung seit Beginn der zweiten Welle könnten greifen – das legt eine Statistik nahe.