Rund 650 Islamisten leben den aktuellsten Erhebungen von 2020 zufolge in Rheinland-Pfalz. Unter ihnen gelten 65 als gewaltbereit. Bei 230 soll es sich um Salafisten handeln, die einer ultrakonservativen Strömung innerhalb des Islam angehören. In den ersten sechs Monaten 2021 bewegten sich „sowohl die Personenzahl als auch die Aktivitäten auf ähnlichem Niveau wie in den Vorjahren“, teilte die Mainzer Ministeriumssprecherin Sonja Bräuer mit.