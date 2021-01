Rheinland-Pfalz

In Hand- und Fußfesseln sieht Carla-Josephine S. (33) vor dem Strafsenat des Oberlandesgerichts (OLG) Koblenz die angeklagte IS-Rückkehrerin Lisa R. wieder. Die Frauen kennen sich aus dem syrischen al-Raqqa, einer einstigen Hochburg der Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Beide erscheinen unverschleiert. Kann die Zeugin Lisa R. entlasten, die 2014 mit ihrem erstem Mann und zwei seiner Schwestern von Idar-Oberstein aus in den „Heiligen Krieg“ zog?