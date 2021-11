Von einem „Spagat“ spricht Joachim Gerke, Leiter der Abteilung Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Bodenschutz bei der Struktur- und Genehmigungsbehörde (SGD) Nord, wenn es um den Wiederaufbau im Ahrtal geht, insbesondere um Arbeiten an dem an sich so empfindlichen Gewässer Ahr.