Interaktive Karte: Diese Krankenhäuser stehen Rheinland-Pfälzern zur Verfügung

Kliniken im ganzen Land sind in den vergangenen Monaten in finanzielle Schieflagen geraten. Nach der Insolvenzmeldung von fünf DRK-Klinikstandorten in Rheinland-Pfalz machen sich viele Menschen Sorgen um die Gesundheitsversorgung in ihrer Region. Wird es künftig noch ein erreichbares Krankenhaus geben? Wo finden Eltern die nächste Geburtsklinik? Welche Versorgung wird in Ihrem Krankenhaus angeboten? Unsere interaktive Karte gibt einen Überblick über die Kliniklandschaft in Rheinland-Pfalz.