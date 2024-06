Winzer Dirk Reitz (links) und sein Vertriebspartner Gernot Kallweit schenken sich ein Gläschen Gelben Kleinberger ein. Bisher gibt es nur eine geringe Menge aus dem Vorjahr. Doch in diesem Jahr hofft Reitz, mehr Wein in die Flaschen zu bekommen. In einer Mappe haben die beiden Informationen für die Rebenpaten zusammengetragen. Foto: Sascha Ditscher