Rheinland-Pfalz

Vollkommen unaufgeregt wartet Lieselotte Ziegler in einem Rollstuhl auf ihre Corona-Schutzimpfung. Die 91-Jährige gehört zu den ersten Rheinland-Pfälzern, die am Sonntag gegen das Virus geimpft werden. Angst hat sie nicht, berichtet die Bewohnerin des Alten- und Pflegeheims Maria vom Siege in Koblenz. „Ich hab schon so viel machen lassen, das lass ich jetzt auch noch machen.“ Und: „Ich möchte noch ein bisschen leben.“