Plus Rheinland-Pfalz In Rheinland-Pfalz gibt es 7 Prozent weniger Ausländer als vermutet: Statistiker in Bad Ems über den Zensus Von Anke Mersmann , Mona Wenisch i Marcel Hürter, Präsident des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz, erklärt die komplizierte Datenlage bei der Bevölkerungsentwicklung im Land. Foto: Thomas Frey/picture alliance/dpa Wie wohnen die Menschen in Rheinland-Pfalz? Und wie entwickelt sich die Bevölkerung unseres Bundeslandes? Auf Fragen wie diese und noch etliche mehr gibt der Zensus 2022 Antworten – jetzt wurden erste Ergebnisse vorgestellt. Allerdings: Die Statistiker sind mit der Qualität der Zahlen nicht vollends zufrieden. Lesezeit: 4 Minuten

Fast 4,1 Millionen Menschen leben in Rheinland-Pfalz - oder zumindest taten sie es zum 15. Mai 2022, dem Stichtag des Zensus 2022. Aus dieser umfassenden Bestandsaufnahme stellte das Statistische Landesamt (Stala) in Bad Ems am Dienstag erste Ergebnisse vor: statistische Daten zur Bevölkerungsentwicklung bis hin zur Wohnsituation. Die Daten verraten: Mit ...