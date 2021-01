Impfstoff-Engpass: Warum die EU nicht nachkommt

Brüssel

Der Weg für einen zweiten Impfstoff ist frei: Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) in Amsterdam hat das Vakzin des US-Herstellers Moderna zur Zulassung empfohlen. Die EU-Kommission wollte diese Freigabe spätestens bis heute amtlich machen. Die EU hat sich von dem Moderna-Impfstoff insgesamt 160 Millionen Dosen gesichert. Das ist etwa halb so viel wie von dem Produkt aus dem Hause Biontech/Pfizer. Die ersten Lieferungen sollen ab Monatsende in den Mitgliedstaaten verfügbar sein. Kommt jetzt Schwung in die langsam angelaufene Impfkampagne in Deutschland und Europa? Wir geben einen Überblick über die wichtigsten Probleme und Themen bei den Corona-Impfstoffen: