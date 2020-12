Impfstoff soll nach dem Fest kommen: RLP erhält fast 5 Prozent der für Deutschland verfügbaren ersten Charge

Rheinland-Pfalz

Für Gesundheitspolitiker wie den Mainzer Staatssekretär Alexander Wilhelm (SPD) ist das Projekt Corona-Impfung ein Drahtseilakt. Einerseits wächst der Druck der Bürger, dass der heimische Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer möglichst schnell von der Europäischen Arzneimittel-Agentur EMA zugelassen wird. Schließlich wird das in Mainz entwickelte Vakzin längst in Großbritannien und in den USA geimpft. Und ab heute sollen die Impfzentren für das Mammutprojekt auch in Rheinland-Pfalz startbereit sein. Vor allem scheint der Impfstoff der einzige Lichtblick in düsteren Zeiten von täglich dreistelligen Covid-19-Todeszahlen, vollen Intensivstationen und angesichts eines bevorstehenden harten Lockdowns. Andererseits ist die Sorge groß, dass schon einzelne Berichte über Nebenwirkungen bei einer vorschnellen Zulassung des Biontech-Produkts die Impfbereitschaft dramatisch einbrechen lassen könnten.