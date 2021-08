Das ist hier ein bisschen wie ein Geisterdorf“, sagt Rüdiger Fuhrmann und zeigt auf das, was von der kleinen, aber feinen Siedlung an der Mittelahr übrig geblieben ist. Wir sind in Altenburg, einem von vier Ortsteilen der Gemeinde Altenahr, den die Apokalypse schon am frühen Abend des 14. Juli ereilte. Nahezu das komplette Dorf ist betroffen, 95 Prozent der Häuser wurden mehr oder minder schwer beschädigt, einige schon abgerissen, weil nichts mehr zu retten war.