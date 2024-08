Plus Hahn Im Gegensatz zu den Passagierzahlen: Frachtgeschäft am Flughafen Hahn bricht ein Von Tim Kosmetschke i Am Hahn sind mehrere Fracht-Airlines sowie Handlingfirmen für die Frachtabfertigung präsent (Archivbild). Foto: Thomas Frey/picture alliance/dpa „Otto Normalbürger“ nimmt den Flughafen Hahn vor allem als Passagier wahr – und startet von dort beispielsweise in den Urlaub. Doch auf dem Flughafen starten und landen nicht nur Passagierjets, sondern auch Frachtflugzeuge. Letztere aber immer seltener, das Geschäfts mit der Fracht schwächelt. Woran liegt das? Und gibt es Wege aus der Krise, die sich zuletzt verschärfte? Lesezeit: 3 Minuten

Den Hahn zurück zu alter Stärke führen: Diesem Ziel nähern sich die Flughafenbetreiber von Triwo seit der Übernahme des einst kriselnden Hunsrück-Airports im Mai 2023 Schritt für Schritt an - was das Passiergeschäft angeht, durchaus mit ersten Erfolgen. Anders sieht es bei der Luftfracht aus: Die am Hahn umgeschlagenen Frachtmengen ...