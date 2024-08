Plus Kröv Hoteleinsturz in Kröv: Hat es Hinweise auf die Katastrophe gegeben? Von Bernd Wientjes i Die Abrissarbeiten rund um das teilweise eingestürzte Hotel laufen auf Hochtouren. Foto: Laszlo Pinter/picture alliance/dpa Noch ist nicht klar, warum in der vergangenen Woche ein Hotel in Kröv an der Mosel eingestürzt ist. Überlebende haben berichtet, dass der Besitzer kurz vorher die Gäste aufgefordert hatte, die Zimmer zu verlassen. Was hat es damit auf sich? Lesezeit: 2 Minuten

Die Abrissarbeiten an dem in der vergangenen Woche teilweise eingestürzten Hotel in Kröv an der Mosel sind am Montag fortgesetzt worden. Die Arbeiten gestalteten sich „sehr schwierig und langwierig“, teilte der Leitende Trierer Oberstaatsanwalt Peter Fritzen auf Anfrage unserer Redaktion. „Daher wird auch die Arbeit des Sachverständigen vor Ort voraussichtlich ...