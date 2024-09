Plus Kröv Hoteleinsturz: Das weiß die Familie einer Verstorbenen über ihre letzten Stunden Von Bernd Wientjes i Die in Kröv verstorbene Marina Petri und ihre Söhne Oliver und Alexander. Foto: Familie Petri/privat Eigentlich sollte Marina Petri an dem Mittwoch vor sechs Wochen von ihrem Wanderurlaub an der Mosel wieder nach Hause kommen. Doch die 64-Jährige kam nicht mehr. Wir haben mit ihrem Sohn gesprochen. Lesezeit: 4 Minuten

Als Oliver Petri am Morgen des 7. August im Radio hört, dass im Moselort Kröv am Abend vorher ein Hotel eingestürzt ist, ahnt er noch nicht, dass diese Nachricht sein Leben und das seines Bruders Alexander verändern wird. Dass seine Mutter, Marina Petri, in Urlaub ist, das weiß er. Wo ...