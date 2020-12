Hören, was in unserer Zeitung steht: Sprachassistent Alexa liest alle Artikel in voller Länge vor

Archivierter Artikel vom 29.05.2020, 06:00 Uhr

Die Idee für diese Anwendung (Skill) wurde im Verlag der Rhein-Zeitung und ihrer Heimatausgaben von IT-Mitarbeiter Christian Bednarek geboren und gemeinsam mit dem Chef vom Dienst, Dirk Kurz, entwickelt und realisiert. Das neue Hörangebot soll beispielsweise (älteren) Menschen zugutekommen, deren Sehkraft eingeschränkt ist. Mit dieser neuen, ausschließlich sprachgesteuerten Vorlesefunktion müssen sie auf ihre (regionalen) Nachrichten nicht verzichten. Aber der neue digitale Service richtet sich natürlich auch an alle Leser, die während der Hausarbeit, beim Entspannen auf der Terrasse oder beim Strampeln auf dem Hometrainer bestens informiert sein wollen, was sich in ihrer Heimat und darüber hinaus so tut.

Wer kann das neue Hörangebot der Rhein-Zeitung und ihrer Heimatausgaben nutzen?

Allen Lesern, die das E-Paper, das digitale Abbild der gedruckten Zeitung, abonniert haben, steht der Service kostenlos zur Verfügung.

Was muss ich tun, um das neue Hörangebot nutzen zu können?

Voraussetzung ist ein sogenannter Amazon Echo. Hierbei handelt es sich um einen intelligenten Smarthome-Lautsprecher, der sich über den elektronischen Sprachassistenten Alexa steuern lässt. Inzwischen sind solche Geräte weltweit in Millionen Haushalten zu finden. Sie können auf Zuruf die Uhrzeit ansagen, Witze erzählen, das Licht oder die Heizung regulieren – und jetzt auch die Artikel in der Rhein-Zeitung und ihren Heimatausgaben vorlesen. Je nach Modell ist ein solcher intelligenter Lautsprecher schon ab etwa 30 Euro erhältlich.

Was benötige ich noch?

Falls noch nicht vorhanden, richten Sie sich bitte zunächst unter www.amazon.de ein kostenloses Amazon-Konto ein. Anschließend installieren Sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet die App „Amazon Alexa“, die im App-Store (iOS-Geräte) oder dem Google-Play-Store (Android-Geräte) zu finden ist. Danach starten Sie die Alexa-App und verbinden Ihr Mobilgerät via Bluetooth mit dem intelligenten Lautsprecher. Anschließend suchen Sie in derselben App unter dem Menüpunkt „Skills und Spiele“ nach „Rhein-Zeitung“ und aktivieren die neue Funktion. Diese wird einmalig über die Alexa-App mit Ihrem Amazon-Konto verknüpft. Schon werden Sie zum E-Paper-Log-in unserer Zeitung weitergeleitet, wo Sie Ihre Zugangsdaten eingeben. Das war es. Nun können Sie das Hörangebot der Rhein-Zeitung und ihrer Heimatausgaben – nur von ihrer Stimme gesteuert – nutzen.

Und was mache ich, wenn ich kein Mobilgerät habe?

Sollten Sie nicht über ein Smartphone oder ein Tablet verfügen, ist die Einrichtung des Hörangebots auch über einen Desktoprechner oder ein Notebook möglich, jedoch muss das genutzte Gerät über eine WLAN-Schnittstelle verfügen. Mehr dazu erfahren Sie im Internet unter Rhein-Zeitung.de/Alexa.

Wenn zu Hause alle technischen Voraussetzungen geschaffen sind: Wie funktioniert das Ganze?

Sagen Sie: „Alexa, starte die Rhein-Zeitung.“ Dann startet der Begrüßungsmodus mit einem Vorgeschmack auf die wichtigsten Texte aus der aktuellen Ausgabe. Sie entscheiden, ob Sie beispielsweise auf der Titelseite starten möchten oder in einem beliebigen Ressort. Auf Wunsch liest Ihnen Alexa alle Artikel in voller Länge vor – von der ersten bis zur letzten Seite. Dabei können Sie auch Geschwindigkeit und Lautstärke des Gesprochenen bestimmen. Sie können sich auch zwischendurch immer wieder neu orientieren, indem Sie einfach fragen: „Alexa, was steht sonst noch auf dieser Seite?“ Probieren Sie es gleich aus!

Weitere Informationen und Anleitungen rund um das neue Hörangebot unserer Zeitung finden Sie unter Rhein-Zeitung.de/Alexa. Bei Fragen wenden Sie sich gern an unseren Kundenservice unter Telefon 0261/9836 2000.