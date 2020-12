Die Corona-Pandemie spitzt sich wieder gefährlich zu. Da kein Ende der Krise in Sicht ist, meldet sich in Koblenz der höchste Richter von Rheinland-Pfalz mit einem besonderen Weckruf zu Wort. Er stimmt nicht in die Wut über den Wirrwarr von Verordnungen ein, sondern nimmt sie ganz grundsätzlich ins Visier: Der Präsident des Verfassungsgerichtshofs (VGH), Lars Brocker, fordert den Bundestag dazu auf, per Gesetz das polizeirechtliche Sonderregime von Verordnungen zu konkretisieren, bevor womöglich Gerichte einschreiten müssen.