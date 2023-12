Plus Rheinland-Pfalz Hochwasser: Am Samstag erreicht die Scheitelwelle den Mittelrhein – Entwarnung an der Mosel Wiesen sind überschwemmt, auch Uferwege sind überflutet: Ein leichtes Hochwasser beschäftigt die Menschen am Mittelrhein. Auch an der Mosel sind die Wasserstände hoch. Wie geht es weiter? Wir geben einen Überblick. Von Tim Kosmetschke

Für das Wochenende erwarten die Experten des Landesamtes für Umwelt (LfU) die Scheitelwelle des aktuellen Hochwassers am Mittelrhein. Nach aktuellem Stand werden demnach im Laufe des Samstags die Höchststände an den Pegeln Kaub und Koblenz bei jeweils ungefähr sechs Metern erwartet - also im Bereich eines zweijährlichen Hochwassers. "Anschließend fallen ...