Hitzewarnung und Unwetter in Rheinland-Pfalz: Gewitter erwartet

Menschen in Rheinland-Pfalz müssen sich auf extreme Hitze und Unwetter einstellen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet für heute mit Temperaturen von bis zu 34 Grad Celsius und sprach eine amtliche Hitzewarnung aus. „Hitzebelastung kann für den menschlichen Körper gefährlich werden und zu einer Vielzahl von gesundheitlichen Problemen führen“, schreibt der DWD auf seiner Internetseite. „Vermeiden Sie nach Möglichkeit die Hitze, trinken Sie ausreichend Wasser und halten Sie die Innenräume kühl.“

Im Laufe des Tages ändert sich das Wetter erheblich. In einigen Regionen sind bei schwülwarmen Temperaturen Unwetter mit Starkregen, Hagel und Gewittern angekündigt. Während es in der Nacht etwas abkühlt, kann es auch dann mancherorts zu Niederschlägen kommen.

Unwetter auch in den nächsten Tagen erwartet

Am Donnerstag erwarten die Meteorologen viele Wolken und Schauer, teilweise auch heftige Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Bei Höchsttemperaturen von 26 bis 30 Grad Celsius bleibt es sommerlich warm. In der Nacht zum Freitag schauert und gewittert es bei einer kleinen Abkühlung in vielen Regionen weiterhin.

Das Wetterbild verändert sich dem DWD zufolge am Wochenende nur bedingt. Bei Höchsttemperaturen von 23 bis 27 Grad Celsius ist weiterhin mit Schauern und Gewitter zu rechnen.