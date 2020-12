Hilfe vom Land: Bis zu 12 000 Euro für Vereine in Not

Rheinland-Pfalz

Normalerweise schlagen sich Hobbysportler beim FSV Trier-Tarforst die Federbälle um die Ohren, jagen beim Rugby dem Ei hinterher oder schießen auf dem Fußballplatz Tor um Tor. In Corona-Zeiten wirkt die Sportanlage aber so trostlos wie nie zuvor. Die Hallen bleiben leer, Plätze sind gesperrt – und in der Vereinskasse klafft eine große Lücke. Werner Gorges, Vorsitzender des Breitensportvereins mit 16 Abteilungen und rund 1600 Mitgliedern, sagt: „Wir sind dringend auf Hilfe angewiesen.“ Kurse brechen weg, viele Abonnenten von Tennis- und Badmintonplätzen forderten Gebühren zurück. Auf 60.000 Euro beziffert Gorges die wirtschaftlichen Verluste, die die Corona-Krise dem FSV Trier-Tarforst seit Mitte März eingebrockt hat. „In der Existenz sind wir nicht bedroht“, sagt Gorges zwar, räumt aber ein: „Wir alle wissen nicht, wie lange Hallen noch geschlossen sind.“