Helfende Hände: Im Katastrophengebiet packen bemerkenswert viele junge Menschen an

Das Hochwasser hat viele Regionen in Westdeutschland schwer getroffen, insbesondere das Ahrtal: Mehr als hundert Todesopfer und ein unglaubliches Maß der Zerstörung sind die Folge. In den Tagen nach der Katastrophe haben sich tausende Menschen aus ganz Deutschland auf den Weg gemacht, um mit anzupacken – ob beruflich oder ehrenamtlich. Wir sind in Gedanken bei den Opfern der Flut und möchten Danke sagen: An die Bundeswehr, die Polizei, Feuerwehren, das THW, Landwirte, Bauunternehmer, junge und alte Menschen sowie alle anderen, die an dieser Stelle nicht genannt wurden.

