Plus Rheinland-Pfalz

Hausboot-Urlaub auf der Lahn: Inmitten der Natur – und mit ganz besonderen Ausblicken

i Das gemietete Hausboot von Frank Mugele und Denise Müller ist circa zehn Meter lang und etwa vier Meter breit, bei einer Wohnfläche von circa 19 Quadratmetern. Es bietet Platz für bis zu vier Personen. Die Terrasse ist rund elf Quadratmeter groß. Foto: Denise Müller

Wie ist es, die Ferien auf einem fahrbaren Hausboot zu verbringen? Wie wird man auf diese Urlaubsmöglichkeit aufmerksam, was muss man als Gast können? Wir haben im Rahmen unserer Serie „Alles am Fluss“ zwei Hausboot-Touristen auf der Lahn in Balduinstein getroffen. Sie berichten von besonderen Sternschnuppen-Nächten, Begegnungen in einer Schleuse – und einer fehlenden Spülmaschine.