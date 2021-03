Hausärzte-Chefin fordert: „Lasst uns endlich mit Tempo losimpfen!“

Am Dienstag soll es endlich so weit sein: Dann soll es den Corona-Piks auch dort geben, wo seit Jahrzehnten geimpft wird – in den Praxen der bundesweit etwa 50.000 Hausärzte. Doch noch immer ist unklar, welchen und wie viel Impfstoff die Mediziner erhalten. „Die Hausärzte schwanken zwischen Freude und Frust“, sagt Dr. Barbara Römer, oberste Chefin der etwa 2200 Hausärzte in Rheinland-Pfalz. Im Interview mit unserer Zeitung fordert sie von der Politik einen Strategiewechsel: weg von den Impfzentren, rein in die Praxen. „Wir brauchen Masse in der Fläche – in vielen kleinen Impfzentren.“