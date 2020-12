Rheinland-Pfalz

Angesichts der auf Rheinland-Pfalz zusteuernden Corona-Epidemie schlagen die Hausärzte Alarm: „Die Verunsicherung in der Bevölkerung ist groß. Außerdem haben wir seit Fastnacht sehr viele Patienten mit Influenza und grippalen Infekten. Es ist für uns aber kein Problem, Patienten medizinisch zu versorgen und am Telefon eine Ersteinschätzung vorzunehmen. Der Knackpunkt sind die Diagnostik und die nicht ausreichende Schutzkleidung in den Hausarztpraxen“, sagte Dr. Barbara Römer, Vorsitzende des rheinland-pfälzischen Hausärzteverbandes, unser Zeitung.