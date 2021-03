Auch Rheinland-Pfalz verlängert den Shutdown in der Corona-Krise bis zum 18. April und verschärft über die Oster-Feiertage die Regeln. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sprach am Morgen nach dem Bund-Länder-Gipfel von einer „so genannten Osterruhe“, die auch im Land am Gründonnerstag und Ostersamstag gelten solle, die „wie Feiertage“ zu betrachten seien.