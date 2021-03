Kein Stadtbummel, kein Kneipenbesuch, keine Treffen mit Freunden und auch kein Urlaub – die Einschränkungen der Corona-Situation haben nach Einschätzung von Beratungsstellen in Rheinland-Pfalz seit Herbst zu einer spürbaren Zunahme von häuslicher Gewalt geführt. „Der zweite Lockdown haut so richtig rein – leider im wahrsten Sinn des Wortes“, sagt Julia Reinhardt vom Koordinationsbüro Contra häusliche Gewalt in Koblenz.