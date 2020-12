Rheinland-Pfalz

Kreativ sind in der Corona-Krise auch die Gefängnisse: In Wittlich und in Zweibrücken, wo auch die gesamte Bekleidung für Häftlinge hergestellt wird, läuft die Produktion von waschbaren Schutzmasken sowie von einfachen Visieren. Beides wird nicht nur fürs medizinische Personal im JVA-Krankenhaus Wittlich sowie die Zweibrücker Krankenstation gebraucht.