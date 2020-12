Mosel

Es ist ein Phänomen, das derzeit überall an der Mosel die Blicke auf sich zieht – meistens leicht angewiderte. Das Wasser schimmert in einem kräftigen Grün. Grund dafür ist die Häufung der Cyanobakterien, die seit 2017 vermehrt in der Mosel auftauchen. Bekannt ist das Phänomen auch unter dem Namen Blaualgen. Und: Es sieht nicht nur unschön aus, es kann auch Beschwerden auslösen. Deshalb gilt generell, dass Gewässer und Uferbereiche mit den charakteristischen grünen Schlieren besser gemieden werden sollten.