Trier/Mainz

Bringt die Ampelkoalition aus SPD, FDP und Grünen in der kommenden Woche das Glücksspielgesetz in den Mainzer Landtag ein, heißt es für Spielhallenbetreiber in Rheinland-Pfalz möglicherweise bald: „Rien ne va plus“ – nichts geht mehr. Viele Spielhallen stehen ab Juli 2021 vor dem Aus, weil sie dann mindestens 500 Meter voneinander entfernt stehen müssen und ebenso großen Abstand zu Kindergärten oder Schulen halten sollen.