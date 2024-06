Plus Rheinland-Pfalz Gewitter in Rheinland-Pfalz: Keine größeren Schäden Von dpa, red i Gewitter in Kaisersesch in der Eifel Foto: Kevin Rühle/Kevin Ruehle Die schweren Gewitter fielen in Rheinland-Pfalz glimpflicher aus als erwartet. Einsätze gab es vor allem wegen umgestürzter Bäume. In Speyer brannte es. Lesezeit: 1 Minute

Die schweren Gewitter in der Nacht zum Sonntag haben in Rheinland-Pfalz keine größeren Schäden verursacht. „Es war alles nicht so schlimm wie befürchtet“, sagte eine Sprecherin der Polizei in Koblenz. Einsätze habe es vor allem gegeben wegen umgestürzter Bäume und abgebrochener Äste, teilte die Polizei in Mainz, Kaiserslautern, Trier und ...