Inmitten der größten Gesundheitskrise der bundesrepublikanischen Geschichte muss die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lich­tenthäler (SPD) ihren zentralen Pandemiemanager ersetzen. Alexander Wilhelm wird vom 15. Mai an, also praktisch zu Beginn der neuen Legislaturperiode, Geschäftsführer des Landeskrankenhauses in Andernach. Der ungewöhnliche Zeitpunkt des Wechsels beruht auf strategischen Überlegungen innerhalb der sozialdemokratischen Partei.