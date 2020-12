Rheinland-Pfalz

Experten warnen, dass in der Corona-Krise die Nothilfe- und Kreditprogramme von der organisierten Kriminalität und Geldwäschern ausgenutzt werden könnten. Denn Kriminelle setzen auf den Verzicht von Risikoprüfungen. In Rheinland-Pfalz jedenfalls wird der gemeinsame Kampf von Steuerfahndern und Landeskriminalamt (LKA) verstärkt, wie die Präsidenten des LKA, Johannes Kunz, und des Landesamts für Steuern, Stephan Filtzinger, betonen. Denn die Zahl der Geldwäscheverdachtsfälle steigt stark an.