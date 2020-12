Rheinland-Pfalz/Berlin

Unseriöse Abmahnanwälte und vermeintliche Inkassofirmen drohen Verbrauchern mit Gerichtsvollzieher und Lohnpfändung, um Geld für unberechtigte Forderungen oder nie bestellte Ware zu kassieren. Das kommt immer wieder vor – deshalb klingt es zunächst einmal gut, wenn Christine Lambrecht (SPD) als Bundesministerin für Justiz und Verbraucherschutz künftig vor überhöhten Inkassogebühren schützen will. Doch Vorsicht, warnte der Vorsitzende Richter am Koblenzer Oberlandesgericht (OLG), Frank-Michael Goebel, als Sachverständiger im Bundestag. Das geplante Gesetz treffe nur die Falschen – schlimmer noch: In seiner jetzigen Form werde es nur „zum Einfallstor für Betrüger“, kritisiert er deutlich.