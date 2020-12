Wiesbaden

Mit neuen Abseilaktionen an Autobahnen im Rhein-Main-Gebiet haben Gegner des Ausbaus der A 49 Autofahrer und Polizei im Berufsverkehr in Atem gehalten. Betroffen waren die A 3 zwischen dem Wiesbadener Kreuz und Niedernhausen, die A 661 bei Offenbach sowie die A 5 in Höhe Luftbrückendenkmal und Zeppelinheim. Nach Vollsperrungen gab die Polizei die Autobahnen am Vormittag wieder für den Verkehr frei. Scharfe Kritik an den Aktionen kam unter anderem von Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) und aus der hessischen Wirtschaft.