Gastbeitrag von Marcel Hürter: Zahlen sollten nicht sorglos stimmen

Rheinland-Pfalz

Es mag überraschen, aber in den ersten drei Monaten des Jahres sind in Rheinland-Pfalz so wenige Menschen gestorben wie zuletzt 2016. Nach vorläufigen Zahlen der amtlichen Sterbefallstatistik verstarben im ersten Quartal 2020 gut 12.500 Personen mit Hauptwohnsitz in Rheinland-Pfalz. Das waren knapp 530 weniger als 2019 (minus 4 Prozent) und etwa 1480 weniger als 2018 (minus 11 Prozent). Der Rückgang dürfte unter anderem auf den milderen Winter und die vergleichsweise kurze Influenza-Saison zurückzuführen sein. Berechnungen des Robert Koch-Instituts (RKI) für Deutschland legen nahe, dass auch die Maßnahmen, die Mitte März zur Eindämmung der Corona-Pandemie ergriffen wurden, zu einer Verkürzung der Grippesaison beigetragen und damit höhere Sterbefallzahlen verhindert haben.