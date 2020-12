Rheinland-Pfalz

Nach den ersten Zugriffen auf Gästelisten im Land sieht der rheinland-pfälzische Dehoga-Präsident Gereon Haumann nun Landesdatenschützer Prof. Dieter Kugelmann gefordert. Er müsse mit seinen Kollegen in den Ländern sowie dem Bund für eine einheitliche Regelung in ganz Deutschland sorgen – nicht nur, aber vor allem in der Ferienzeit.