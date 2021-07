Fünf Teststationen im Land geschlossen: Bundesministerium will Betrug bei Abrechnungen jetzt erschweren

Als Konsequenz aus dem Verdacht auf Abrechnungsbetrug bei Corona-Teststellen in NRW und Bayern sollen schnell strengere Vorgaben kommen. Das Bundesgesundheitsministerium kündigte nach einer Schaltkonferenz mit den Ländern Neuregelungen in der Testverordnung an. „Wir sprechen da von Tagen und nicht von Wochen“, sagte ein Sprecher. Bei der Prüfung der Abrechnungsdaten könnten auch die Finanzämter einbezogen werden. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) plant auch, dass die bisherige Vergütung von 18 Euro pro Test gesenkt wird.