Plus Rheinland-Pfalz Freie Wähler am Abgrund: Fraktionsauflösung und Führungswechsel stürzen Partei in die Krise Von Johannes Kirsch , Anke Mersmann i Das politische Mainz steht vor einer Veränderung: Die Fraktion der Freien Wähler im Landtag steht vor der Auflösung. Zudem haben der Parteivorsitzende Stephan Wefelscheid (Mitte) sowie weitere Vorstandsmitglieder ihren Rückzug erklärt. Foto: Lando Hass/dpa Bei den Freien Wählern in Rheinland-Pfalz überschlagen sich die Ereignisse: Nach dem Austritt zweier Abgeordneter steht die Fraktion vor dem Aus, die Parteiführung tritt zurück. Der Trierer Politikwissenschaftler Uwe Jun sieht die Relevanz der Freien Wähler schwinden. Und an der politischen Basis gibt es wenig Verständnis für die Vorgänge in Mainz. Lesezeit: 5 Minuten

Bei den Freien Wählern in Rheinland-Pfalz folgt Paukenschlag auf Paukenschlag: Am Montag wurde mit dem angekündigten Abschied zweier Abgeordneter aus der Landtagsfraktion deren Ende besiegelt. Am Dienstag folgte der nächste Donnerschlag: Der Parteivorsitzende Stephan Wefelscheid kündigte an, sein Amt zum 31. Dezember niederlegen zu wollen. Mit ihm gehen diesen Schritt ...