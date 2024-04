Plus Rheinland-Pfalz

Frauen in Männerberufen: Wie der Alltag einer Schornsteinfegerin aussieht

i Für Annika Seibold ist das Schornsteinfegerhandwerk seit einem Praktikum während der Schulzeit ihr Traumberuf. Foto: Lara Kempf

Am Girls'Day (dieses Jahr am 25. April) haben Mädchen jährlich die Möglichkeit, in Berufsfelder reinzuschnuppern, die hauptsächlich von Männern ausgeübt werden. Auch Annika Seibold aus Masburg (Kreis Cochem-Zell) arbeitet in einem Männerberuf. Sie ist Schornsteinfegerin. Doch warum ist es dieser Beruf geworden? Wir haben mit ihr gesprochen und sie ein paar Stunden bei ihrer Arbeit begleitet.