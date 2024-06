Plus Rheinland-Pfalz

Franziskanerbrüder in Schieflage: Bleiben die 1700 Jobs erhalten? Die wichtigsten Fragen und Antworten

i Im Kloster Hausen wird derzeit an einem Sanierungskonzept gefeilt. Der Hauptsitz der Franziskanerbrüder vom Heiligen Geist ist einer von zehn Standorten des Vereins in der Region, die von dem Insolvenzverfahren betroffen sind. Foto: Jörg Niebergall

Den Franziskanerbrüdern vom Heiligen Kreuz, die soziale und medizinische Einrichtungen in der Region betreuen, geht finanziell die Puste aus. In den kommenden drei Monaten wird die Arbeitsagentur die Löhne der rund 1700 Mitarbeiter zahlen, um den Verein neu aufzustellen. Experten arbeiten jetzt unter Hochdruck an einem Sanierungskonzept.