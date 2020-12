Frankfurt/Flughafen

Nach dem Ende der Reisewarnungen für die meisten Länder Europas steigt in Frankfurt auch der Flugverkehr wieder an, allerdings nur langsam: Der Flugverkehr werde Ende Juni auf etwa 20 Prozent des Vorjahresniveaus wieder steigen, teilte Flughafenbetreiber Fraport mit, von einem Vollbetrieb ist der Flughafen weiter weit entfernt. Trotzdem kündigte Fraport nun an, die Nordwestlandebahn wieder öffnen zu wollen – Fluglärmgegner kritisieren das scharf.