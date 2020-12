Nürburgring

Die Sensationsrückkehr an den Nürburgring ist perfekt: Die Formel 1 fährt nach sieben Jahren Abstinenz wieder am Nürburgring. Das haben die Rennstrecke und Königsklassen-Eigner Liberty Media am Freitagnachmittag um 16 Uhr in einer gemeinsamen Erklärung verkündet. Der „Große Preis der Eifel“ findet vom 9. bis zum 11. Oktober statt.