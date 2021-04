Eine gesetzliche Testpflicht in Unternehmen ist aus Sicht von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) nicht sinnvoll. Bei einem virtuellen Wirtschaftsgipfel mit Vertretern von mehr als 40 Branchenverbänden sagte Altmaier nach Angaben von Teilnehmern, eine Testpflicht bringe nichts, weil sie in der Kürze der Zeit nicht kontrolliert werden könne. Es würde Wochen dauern, solche Kontrollen einzurichten – in dieser Zeit werde die Impfkampagne Fahrt aufnehmen.