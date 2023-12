FDP-Bundestagsabgeordnete Sandra Weeser im Interview: „Wir müssen vor allem jetzt die Wirtschaft stützen“

Seit 2017 sitzt die Betriebswirtin Sandra Weeser im Bundestag – im kommenden Jahr möchte die Rheinland-Pfälzerin ins EU-Parlament wechseln. Sie tritt an der Spitze der FDP-Landesliste an. Im RZ-Gespräch haben wir sie gefragt, warum sie nach Straßburg wechseln möchte – aber auch, wie sie die aktuelle Lage der Ampelkoalition in Berlin einschätzt. Gar nicht mal so schlecht, lautet ihre Antwort.