FDP beschließt Pro-Auto-Politik: Städtetag-Chef nennt Pläne „rückwärtsgewandt“

Von Johannes Mario Löhr i Die FDP-Spitze hat ein „Pro-Auto-Programm" verabschiedet, welches kostenloses Parken in Innenstädten vorsieht. Für diese Pläne ernten die Freien Demokraten Kritik - auch in Rheinland-Pfalz. Foto: Monika Skolimowska/picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild Die FDP will Innenstädte für Autofahrer wieder attraktiver machen. Ein am heutigen Montag verabschiedetes „Pro-Auto-Programm" sieht unter anderem kostenloses Parken dort vor. Die Pläne der Freien Demokraten stoßen bereits jetzt auf harsche Kritik – auch in Rheinland-Pfalz. Unsere Zeitung hat die Hintergründe.

Die FDP-Spitze hat am heutigen Montag ein „Pro-Auto-Programm“ verabschiedet, welches entweder kostenloses Parken oder eine Art Park-Flatrate vorsieht. So soll das Autofahren in den Innenstädten wieder attraktiver gemacht werden. Der Plan der FDP steht also den Bemühungen jener Politiker, die sich seit Jahren für die Verbannung von Pkw aus den ...