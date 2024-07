Fall Yeboah: Revision in Beihilfe-Prozess um Brandanschlag eingelegt

ARCHIV - Die modellhafte Nachbildung der Justitia steht am Dienstag (15.07.2014) in einem Raum eines Richters des Landgerichtes Duisburg neben einem Holzhammer und einem Aktenstapel. Am Mittwoch beginnt in Dortmund ein Prozess gegen einen Frauenarzt, der in 50 Fällen bei Untersuchungen an Patientinnen sexuelle Handlungen vorgenommen haben soll am ersten Verhandlungstag sind noch keine Zeugenvernehmungen geplant. Foto: Volker Hartmann/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit