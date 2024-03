Plus Rheinland-Pfalz

Fahrzeiten zur Grundschule und Kita: So lang sind Kinder in Rheinland-Pfalz unterwegs

Von Niels Stern

Alleine in die Schule: Vielerorts in Rheinland-Pfalz ist dies für Kinder schlicht nicht möglich. Zu lang sind die Wege, zu löchrig der öffentliche Nahverkehr. Schulkinder sind also häufig auf das sogenannte „Elterntaxi“ angewiesen. Nur: Wie lange dauert dann die Fahrt? Unsere interaktiven Karten zeigen, wie weit es Kinder in Ihrer Gemeinde oder Stadt zur nächsten Grundschule und zum Kindergarten haben.