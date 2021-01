Rheinland-Pfalz

Thomas Würden klingt nicht so, als würde er sich leicht aus der Fassung bringen lassen. 45 Jahre ist er alt, 20 davon arbeitet er als Fahrlehrer, erzählt er am Telefon. Ein Job, in dem Geduld gefragt ist. Doch im Moment geht die dem Bendorfer ab. Denn: Seine Autos stehen still. Würden selbst ist dafür auf 180: „Seit dem harten Lockdown im Dezember dürfen wir nicht mehr praktisch ausbilden“, sagt er. Jedenfalls nicht in der Führerscheinklasse B, die den Fahrschulen nun mal die meisten Kunden bringt.