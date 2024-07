Plus Neuwied/Koblenz

Ex-Partnerin mit Hammer und Messer ermordet: 34-Jähriger muss lebenslang in Haft

i Prozessauftakt am Landgericht Koblenz: Der Angeklagte wird in den Saal geführt. Foto: Johannes Mario Löhr

Ein 34-jähriger Italiener muss wegen Mordes an seiner Neuwieder Ex-Partnerin lebenslang in Haft. So lautet das Urteil der Koblenzer Strafkammer um Richter Rupert Stehlin. Der Mann hatte die 48-Jährige mit mindestens fünf Hammerschlägen auf den Kopf, elf Stichen in den Rücken und je einem Schnitt durch das Gesicht und durch die Kehle brutal getötet.